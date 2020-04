Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Lämmer von Weide in Lemwerder entwendet.

Delmenhorst (ots)

Am frühen Ostersamstag wurden im Zeitraum von 01:30 bis 03:00 Uhr zwei 4 Wochen alte Lämmer von einer Weide in Lemwerder entwendet. Die Lämmer waren zusammen mit ihren Muttertieren auf einer an der Haupstraße (L875) im Ortsteil Braake gelegenen Weide untergebracht. Anwohner bemerkten im genannten Tatzeitraum einen dunklen Kastenwagen in Tatortnähe. Hinweise nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-115 entgegen.

