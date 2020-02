Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau in Regionalbahn sexuell belästigt

Heilbronn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (20.02.2020) gegen 20:00 Uhr eine 35-jährige Frau in einem Regionalzug sexuell belästigt. Die Reisende befand sich auf dem Weg von Stuttgart nach Heilbronn, als sie dem mutmaßlichen Täter mit seinen zwei unbekannten Begleitern offenbar kurz vor der Ankunft des Zuges in Heilbronn begegnete. Wohl ohne verbal Kontakt zu der Frau aufzunehmen, soll einer der Männer sie gegen ihren Willen umarmt und ihr an das Gesäß gefasst haben. Als sie ankündigte die Polizei zu alarmieren, riet ihr einer der Begleiter in bedrohlicher Art und Weise davon ab. Daraufhin entfernte sich die Geschädigte von den Männern und verließ in Heilbronn den Regionalzug. Die drei Unbekannten stiegen ebenfalls aus der Bahn, wobei der mutmaßliche Haupttäter die 35-Jährige zudem mehrfach beleidigt haben soll. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Unbekannten, die sich in Richtung Innenstadt entfernt haben sollen, nicht mehr angetroffen werden. Beim mutmaßlichen Haupttäter soll es sich um einen ca. 176 cm großen Mann mit südländischem Erscheinungsbild und kurzen schwarzen Haaren handeln. Zur Tatzeit war er offenbar mit einem hellbraunen Parka bekleidet. Einer seiner Begleiter wird als ungefähr 190 cm groß und kräftig beschrieben. Dieser soll einen blau-roten Pullover und darüber eine Daunenweste getragen haben. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der Beleidigung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971318882600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeirevier Heilbronn

Dieter Natterer

Telefon: 07131/88826031

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell