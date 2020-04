Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Motorradunfall mit einer leicht verletzten Person in Ddötlin gen

LK Oldenburg

Am Sonntag, gegen 15:05 Uhr, kam es auf dem Goldbergsweg in Dötlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Eine alleinbeteiligte 27-jährige Motorradfahrerin aus Dötlingen geriet in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte beim Gegenlenken auf die Fahrbahn. Die leicht verletzte Motorradfahrerin wurde in ein Krankenhaus in Oldenburg verbracht. Der Sachschaden an dem beschädigten Motorrad wird auf 2000,- Euro geschätzt.

