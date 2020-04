Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

++ Brand durch unsachgerechte Entsorgung von Grillkohle ++

Am 10.04.2020, gg. 20:45 Uhr, kam es in der Amalienstr. in Delmenhorst zum Ausbruch eines Brandes, durch den mehrere Mülltonnen und Teile einer angrenzenden Garage in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Feuer entstand ersten Ermittlungen nach durch die voreilige Entsorgung noch nicht ausgekühlter Grillkohle in den Restmüll. Das Feuer konnte durch rasch eingreifende Anwohner abgelöscht werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300 Euro.

.

++ Schlägerei mit mehreren Beteiligten ++

Am Karfreitag, gg. 18:05 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Hinweise auf eine Schlägerei unter mehreren Personen auf einem rückwärtig gelegenen Parkplatz in der Westfalenstr. in Delmenhorst. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifenwagen an und konnte die Situation schnell beruhigen. Die Kontrahenten der beiden Streitparteien zogen sich im Verlaufe ihrer Auseinandersetzung Schlag- und Schnittverletzungen zu, die allesamt ambulant versorgt werden konnten. Der Grund für die Auseinandersetzung zwischen den vier Männern (Alter 32-38) ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unbeteiligte Personen kamen nicht zu Schaden.

.

++ Einbruch in Vereinsheim ++

Im Zeitraum vom 09.04.2020, ca. 16:30 bis zum Karfreitag, ca. 18:30 Uhr bricht ein bislang unbekannter Täter durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster in das Vereinsheim des Kanusportvereins "Am Donneresch" ein. Nachdem das Innere des Gebäudes ersten Erkenntnissen nach erfolglos durchsucht wird, verlässt der Täter das Gebäude wieder in unbekannte Richtung. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/15590 zu melden.

