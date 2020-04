Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

++ Fahrt unter THC-Einfluss / Verstoß gegen "Corona-Allgemeinverfügung" ++

Am Freitag, 10.04.2020, gg. 01:00 Uhr, wird durch Polizeibeamte auf der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst ein Fahrzeug mit drei Insasssen kontrolliert, die somit mutmaßlich gegen die gültige Allgemeinverfügung verstoßen haben (Aufenthalt in der Öffentlichkeit > 2 Personen / Unterschreitung Mindestabstand). Bei der Kontrolle stellt sich nicht nur heraus, dass sich die Insassen teilweise bereits zum wiederholten Male nicht an die Allgemeinverfügung gehalten haben, sondern auch, dass der 18jährige Delmenhorster Fahrzeugführer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen scheint. Gegen alle drei angetroffenen Personen werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet, beim Fahrzeugführer wird zudem eine Blutprobeentnahme angeordnet. Alle drei haben nunmehr mit hohen Bußgeldern zu rechnen.

.

++ Einbruch in blechverarbeitenden Betrieb ++

Am 10.04.2020, gg. 06:45 Uhr, erhält die Polizei über eine Sicherheitsfirma Kenntnis von einem Einbruch in eine in der Berner Str. gelegenen Firma. Ersten Erkenntnissen nach verschafft sich der unbekannte Täter zuvor über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und beginnt diese zu durchsuchen. Offenbar durch die auslösende Alarmanlage, wird er an der weiteren Tatausführung gehindert und verlässt daraufhin fluchtartig das Firmengelände in unbekannte Richtung, potenzielles Diebesgut (Werkzeug) wird hierbei zurückgelassen. Die anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verlaufen erfolglos. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 250 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

.

++ Einbruch in Firma ++

Im Zeitraum vom 09.04.20, ca. 19:15 Uhr bis heute, ca. 08:30 Uhr, kommt es zu einem weiteren Firmeneinbruch in Delmenhorst. Tatbetroffen ist hier ein Firmenkomplex im Gewerbegebiet "Lange Wand". Auch hier verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Nach Durchsuchen des Objektes entwendet er einen Fahrzeugschlüssel sowie eine geringe Bargeldmenge. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.A. POK Herwig

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell