POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Einbrecher klauen Alkohol

Auf Bier und Wein hatten es Einbrecher in Heilbronn-Neckargartach abgesehen. Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch brachen Unbekannte in einem alten Gutshof in der Franz-Reichle-Straße in mehreren Gebäuden ein. Nachdem die Täter die Räume durchsucht hatten, stahlen sie Alkohol und eine Taschenlampe im Wert von mehreren hundert Euro. Werkzeug aus einer Werkstatt auf dem Gelände wurde zwar zusammengepackt, aber nicht mitgenommen. Der Schaden den die Einbrecher verursacht haben wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Eppingen: Randalierer tritt auf Autos ein

Insgesamt gegen vier Autos und einen Mülleimer trat ein Randalierer am Donnerstagabend in Eppingen. Der Jugendliche wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er gegen 21.30 Uhr in der Ostrauer Straße gegen geparkte Autos trat und sich dabei filmen ließ. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 16-Jährigen, den die Polizei dank der aufmerksamen Zeugen ermitteln konnte. Warum gegen die Autos getreten wurde, ist unbekannt. Ebenfalls unbekannt ist derzeit die Höhe des entstandenen Schadens. Autobesitzer, deren Autos beschädigt wurden, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Unbelehrbar zeigte sich eine 40-Jährige am Donnerstagnachmittag in Heilbronn. Die VW-Fahrerin war gegen 16 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Bei der Frau stellten die Polizisten Anzeichen für Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Wie sich im Verlauf der Kontrolle hausstellte, stand die Frau nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern war auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Den hatte Sie in der Vergangenheit wegen ähnlicher Vorfälle bereits abgeben müssen. Die 40-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Ihren Autoschlüssel musste sie den Beamten übergeben und ihr Auto stehenlassen.

Zaberfeld: Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Noch unklar ist die Ursache eines Unfalls am Donnerstag auf der Zaberfelder Straße bei Zaberfeld. Ein 17-Jähriger fuhr mit seiner Yamaha von Zaberfeld nach Leonbronn und prallte auf den vor ihm verkerhsbedingt haltenden Mercedes eines 64-Jährigen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an dem Motorrad und dem Auto schätzt die Polizei auf 6.500 Euro.

Weinsberg: Dieb auf frischer Tat ertappt

Aufmerksam zeigte sich ein Polizist in Weinsberg, der am Donnerstag einen Ladendieb auf frischer Tat ertappte. Seine Streife ging gegen 17.30 Uhr einem Hinweis in einem Supermarkt in der Haller Straße nach, als ein Geschehen die Aufmerksamkeit des Beamten erregte. Er konnte beobachten wie ein 37-Jähriger offensichtlich Drehtabak im Wert von über hundert Euro einsteckte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Der Ladendieb wurde aufgehalten und das Diebesgut konnte in seiner Einkaufstüte entdeckt werden. Obendrein hatte der Mann wegen vergangener Diebstähle bereits Hausverbot für den Supermarkt erteilt bekommen. Der mutmaßliche Dieb muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch rechnen.

