Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: "Beinahe-Unfall" in Elsfleth +++ Trecker nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 09. April 2020, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Straße Oberrege (B212) in Elsfleth beinahe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker mit zwei Anhängern und einem Pkw.

Der 33-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr die Straße Oberrege in Richtung Brake. Auf Höhe des Lidl-Verbrauchermarktes beabsichtigte der 33-Jährige auf den Lidl-Parkplatz abzubiegen. Da er den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen musste, hielt er verkehrsbedingt auf der B212.

Der nachfolgende 19-jährige Treckerfahrer aus Ovelgönne bemerkte das Anhalten des VW zu spät, bremste und wich im letzten Moment aus, sodass ein Zusammenstoß verhindert wurde.

Allerdings kippte der Trecker mitsamt der beiden mit Steinen beladenen Anhänger in Schieflage, sodass die Fahrbahn blockiert wurde. Zudem war der Trecker nicht mehr fahrbereit und wird aktuell geboren. Aufgrund dessen kommt es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Der Verkehr wird jedoch umgeleitet. Am Trecker entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

