Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich ohne Diebesgut suchte ein bislang unbekannter Täter das Weite, nachdem er am Dienstag zwischen 16.30 und 20.00 Uhr in der Straße "Am Altneckar" im Ortsteil Beihingen in ein Wohnhaus eingebrochen war. Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Haus, dass er anschließend durchsuchte. Hierbei fand er offenbar nichts Stehlenswertes vor, hinterließ aber einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

