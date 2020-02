Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall im Linienbus; Sachsenheim: Unfall mit 16.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfall im Linienbus - Fahrgäste und Geschädigte gesucht

In einem Bus der Linie 551 kam es gestern gegen 17.10 Uhr, kurz nachdem der Bus die Haltestelle "Schillerplatz" in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen verlassen hatte, zu einem Unfall. Mutmaßlich war an der Haltestelle ein bislang noch unbekannter älterer Herr zugestiegen. Als dieser noch nach einem Sitzplatz suchte, soll der Fahrer des Busses bereits losgefahren sein, worauf der Unbekannte stürzte und gegen eine Trennscheibe im hinteren Teil des Busses prallte. Die Scheibe ging hierdurch zu Bruch. Der ältere Mann, sowie ein weiterer jüngerer Fahrgast und eine 33-jährige Frau wurden hierdurch verletzt. Der Fahrer soll den Bus, obwohl die Fahrgäste ihn auf den Vorfall aufmerksam gemacht hätten, erst an der nächsten Haltestelle "Kronenzentrum" gestoppt haben. Der verletzte Senior, der etwa 60 Jahre alt, groß und stämmig sein soll und weiße/graue Haare hat, habe auf Nachfrage die Hinzuziehung eines Rettungswagens verneint. Die Polizei wurde schließlich erst durch die 33-Jährige verständigt, nachdem diese sich bereits zuhause befand. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen und insbesondere den verletzten Senior sowie den verletzten jüngeren Mann sich unter Tel. 07142/405-0 zu melden.

Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Unfall mit 16.000 Euro Sachschaden

Ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 20.25 Uhr in der Löchgauer Straße in Kleinsachsenheim ereignete, forderte eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Ein 49 Jahre alter Volvo-Lenker, der die Löchgauer Straße von Löchgau kommend befuhrt, wollte im Kreuzungsbereich mit der Bietigheimer Straße nach links in diese abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen in der Löchgauer Straße entgegenkommenden 23 Jahre alten Audi-Fahrer. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW und der Audi wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde durch drei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großsachenheim, die zufällig dort vorbeikamen, mit dem Feuerwehrfahrzeug abgesichert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell