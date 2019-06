Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall

Westerkappeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Kortheider Weg ist am Dienstagabend (11.06.2019) ein 12-jähriger Junge schwer verletzt worden. Der Schüler war den Schilderungen zufolge gegen 18.50 Uhr mit einem Fahrrad die Straße "An der Rodelbahn" bergab gefahren. Am Ende der Straße mündet diese auf dem Kortheider Weg. Der 12-Jährige überquerte diesen, fuhr weiter über eine Gebäudezufahrt und prallte schließlich gegen die Wand einer Garage. Der Schüler aus Westerkappeln erlitt schwere Verletzungen. Das Kind wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt, um weitere Untersuchungen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit, insbesondere auf die Bremseinrichtung, vornehmen zu können.

