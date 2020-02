Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Markgröningen; Einbruch in Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Markgröningen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der zwischen Montag 14.00 Uhr und Dienstag 09:45 Uhr in der Vollandgasse in Markgröningen auf dem "Volland-Parkplatz" abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. An der Unfallstelle blieb ein roter Glassplitter zurück. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 93270.

Korntal-Münchingen: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Auf Bargeld hatte es ein Einbrecher abgesehen, der zwischen Montag 19.00 Uhr und Dienstag 10.45 Uhr in der Solitudeallee in Korntal in ein Wohnhaus eindrang. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung, die er anschließend durchsuchte. Hierbei fiel ihm eine dreistellige Bargeldsumme in die Hände. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

