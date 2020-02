Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/ Stuttgart-Möhringen: 22km Stau nachdem VW beim Einfahren mit Lkw und Toyota kollidierte

Ludwigsburg (ots)

Ein morgendlicher Stau und circa 15.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn 8 an der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen am Dienstag gegen 7:10 Uhr. Der Fahrzeuglenker eines VW Golfs wollte über den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle auf die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren, als er vermutlich einen auf der Durchgangsfahrbahn fahrenden Lkw übersah. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Lkw, woraufhin der VW auf den mittleren Fahrstreifen schleuderte und dort mit einem Toyota zusammenprallte. Durch den Aufprall wurde der VW abgewiesen und stieß anschließend mit der rechtsseitigen Schutzplanke zusammen. Der Toyota und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 38-jährige VW-Lenker wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu einem Rückstau von circa 22 Kilometern Länge.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell