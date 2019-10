Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter 20-jähriger PKW-Fahrer landet im Vorgarten

57299 Burbach-Oberdresselndorf, Westerwaldstraße (ots)

Am Sonntagmorgen, 27.10.2019 gegen 03:55 Uhr, befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer die Westerwaldstraße in Oberdresselndorf in Richtung Liebenscheid und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigt er eine Laterne und landete im Vorgarten dortiger Anwohner. Dem unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde bei dem Unfall leichter verletzt. Sein nicht mehr fahrbereiter PKW wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 EUR.

