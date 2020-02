Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht (2)

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Unfallflucht im Parkhaus eines Einkaufszentrums

Am Montag kam es zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg zu einer Unfallflucht. Ein BMW stand in einer Parklücke auf dem Parkdeck 2C. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen die Front des BMW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Unfallflucht in der Grönerstraße

Ein bisher noch Unbekannter touchierte am Montag zwischen 08.45 Uhr und 12.20 Uhr vermutlich beim Rangieren in der Grönerstraße in Ludwigsburg einen abgestellten Porsche und machte sich anschließend aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141/18-5353.

