POL-FR: Titisee-Neustadt: Streifvorgang beim Abbiegen

Freiburg (ots)

Am 30.09.2019, gg. 06:20 Uhr, wollte eine 21-jährige Frau mit ihrem Pkw auf Höhe des Zirkusplatzes von der Gutachstraße in die Freiburger Str. einfahren. Beim Einfahren übersah die Frau einen von rechts herannahenden Pkw, woraufhin es zu einem leichten Streifvorgang der beiden Fahrzeuge kam.

Der geschädigte Fahrzeuglenker bemerkte wohl den Streifvorgang nicht, so dass er in Richtung Gutachstraße davonfuhr. Da nicht auszuschließen ist, dass auch am Auto des Geschädigten diverse Schädigungen entstanden sind, wird dieser gebeten sich bei der Polizei zu melden. Außerdem sucht die Polizei auch unabhängige Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

