Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190521.1 Bendfeld: Scheune stand in Flammen

Bendfeld (ots)

Am Freitag, den 17. Mai, meldeten Zeugen kurz vor Mitternacht den Brand einer Scheune in Bendfeld. Dort stand in der Claus-Wiese-Straße eine Scheune in Flammen. Das Hallendach, diverse Strohballen, Paletten mit Brennholz und ein Traktor sind schließlich abgebrannt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten Stunden an. Die Schadenshöhe wird auf 150.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur genauen Brandursache kann noch nichts gesagt werden.

Oliver Pohl

