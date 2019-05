Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190520.6 Preetz/Schellhorn: Erneut Unfallflucht - und ein Nachtrag

Preetz/Schellhorn (ots)

Am Samstag, den 18. Mai, soll es zwischen 9:50 Uhr und 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein Opel Ascona stand im Hufenweg und wurde an der linken Fahrzeugseite vermutlich durch einen anderen Pkw beschädigt. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeistation Preetz fertigten Lichtbilder und sicherten Lackspuren.

An der Windschutzscheibe fand die Geschädigte einen Zettel. Dieser war beschriftet worden. Hinter dem Wort "Schramme" war er jedoch abgerissen. Der abgerissene Teil des Zettels konnte auf dem Parkplatz nicht gefunden werden. Der Schaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Preetz sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter 04342-10770 bei den Beamten melden.

Heute meldete sich ein anderer Zeuge bezüglich einer Unfallflucht, über die wir heute Vormittag berichteten (siehe POL-KI: 190520.1).

Die Polizei kann den vermutlichen Verursacher nun konkreter beschreiben: Es soll sich um einen Auflieger mit roter Plane und der Aufschrift "Spedition" handeln. An der Rückseite des Aufliegers soll sich ein blauer Gabelstapler befunden haben. Die Anfangsbuchstaben des LKW-Kennzeichens werden mit "ESW" angegeben.

Auch in diesem Fall können sich Zeugen an die Polizei in Preetz wenden.

Oliver Pohl

