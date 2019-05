Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190520.5 Kiel: Lieferant überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kiel (ots)

Heute Morgen überfiel ein unbekannter Mann einen 39-jährigen Lieferanten in der Rendsburger Landstraße 51, vor einer Fleischerei. Der mit einem Messer bewaffnete Täter entriss dem Fahrer sein Handy und flüchtete in Richtung Theodor-Heuss-Ring. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:30 Uhr hielt der Fahrer mit seinem Lieferfahrzeug vor einer Schlachterei in der Rendsburger Landstraße 51. Nachdem er seine Ware ausgeliefert hatte, begab er sich wieder zu seinem Fahrzeug. Dort wurde ihm von einer unbekannten Person, die er zuvor in der Hofzufahrt gesehen hatte, dass Handy entrissen. Die Person hatte zu diesem Zeitpunkt ein Messer in der Hand.

Der Unbekannte flüchtete mit dem Handy in Richtung Theodor-Heuss-Ring. Der 39-jährige Geschädigte blieb unverletzt.

Der ca. 20 bis 30 Jahre alte Täter soll schlank und ca. 180 cm groß gewesen sein. Er habe dunkle, kurze Haare und einen südländischen Teint gehabt. Er sei mit einer rötlichen Trainingsjacke, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Der Mann habe deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 - 160 3333 entgegengenommen.

