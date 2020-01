Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Seniorin brutal beraubt - Täter malträtierte 89-Jährige in ihrer eigenen Wohnung - Zeugen gesucht - Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presserklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Ein unbekannter Täter überfiel gestern Abend, 9. Januar 2020, 18.00 Uhr, eine 89-Jährige in Heerdt in ihrer eigenen Wohnung an der Aldekerkstraße zwischen Heerdter Landstraße und Gottfried-Hötzel-Straße. Dabei ging der Täter äußerst brutal vor und konnte nach der Tat bislang unerkannt entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fesselte der Täter die Frau und versuchte mittels massiver Gewalt Informationen über den Verbleib von Wertgegenständen zu erlangen. Die Geschädigte wehrte sich nach Leibeskräften. Nachdem der Unbekannte von ihr abließ, konnte sich die Seniorin schwer verletzt in den Hausflur retten. Nachbarn verständigten daraufhin die Rettungsdienste und die Polizei. Erste Zeugenaussagen beschreiben den Täter als 45- 50 Jahre alt. Er soll circa 1,70 m groß und von kräftiger Statur sein. Er hat kurze dunkle, grau-melierte Haare. Er wird als südländischer Typ beschrieben. Der Täter trug dunkle Bekleidung, die einem Jogginganzug ähneln soll. Er führte zudem einen beigefarbenen Jutebeutel bei sich. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211 870 0.

