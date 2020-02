Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: PKW-Lenker gesucht; Gäufelden: Geldspielautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Weissach: PKW-Lenker gesucht

Wie dem Polizeirevier Leonberg erst am Dienstag bekannt wurde, kam es vergangenen Freitag gegen 11.15 Uhr in der Rutesheimer Straße in Weissach zu einem Unfall, bei dem eine 51 Jahre alte Fahrradfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die Frau radelte die Rutesheimer Straße abwärts Richtung eines Einkaufsmarkts entlang. Auf Höhe der Zufahrt zu dem Parkplatz des Markes kam ihr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Dieser fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen an einem auf seiner Seite parkenden Auto vorbei und kam hierbei wohl leicht auf die Fahrbahnseite der Radlerin. Als die Frau hierauf mit einer Lenkbewegung reagierte, verlor sie vermutlich das Gleichgewicht und stürzte. Eine Zeugin fand die ohnmächtige Radfahrerin und alarmierte den Rettungsdienst. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht nun Personen, die den Unfall beobachten konnten, und insbesondere den PKW-Lenker, der mit einem auffällig türkisfarbenen bzw. hellblauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein soll.

Gäufelden-Öschelbronn: Geldspielautomaten aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag schlugen noch unbekannte Einbrecher in der Jettinger Straße in Öschelbronn zu. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Innern einer Gaststätte und begaben sich dann in den hinteren Teil des Lokals, indem sich die Geldspielautomaten befinden. Die Automaten hebelten sie auf, entnahmen die enthaltenen Bargeldbehältnisse und entleerten diese. Mit dem Bargeld, dessen Höhe bislang noch nicht feststeht, machten sich die Diebe anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro beziffern. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

