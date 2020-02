Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag gegen 16.50 Uhr in der Schulstraße in Herrenberg begangen wurde. Die 63-jährige Fahrerin eines Opel Zafira, die aus Richtung des Marktplatzes kam, wollte von der Schulstraße nach rechts in den Parkplatz "Auf dem Graben" einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam beim Einbiegen auf dem Parkplatz eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin der Opel-Lenkerin teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit der unbekannten Fahrzeuglenkerin, die gerade den Parkplatz verlassen wollte, zu vermeiden, musste die 63-Jährige nach rechts ausweichen. Hierbei streifte sie mehrere Stahlpfosten, wodurch der Opel beschädigt wurde. Währenddessen bog die unbekannte dunkelhaarige Frau, die vermutlich am Steuer eines weißen SUV saß, vom Parkplatz nach rechts auf die Schulstraße ein und fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern, in Richtung der Hindenburgstraße davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0.

