Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus EFH in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 07. April 2020, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 08. April 2020, 04:00 Uhr, gelangte ein derzeit unbekannter Täter vermutlich durch die unverschlossene Garagentür in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Albert-Straße in Stadland.

Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und Elektrogeräte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-115 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (406274).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell