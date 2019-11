Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Bestwig-Velmede, Bundesstraße (ots)

Am 16.11.2019 um 17:19 Uhr befuhr ein 65 jähriger Pkw Fahrer zusammen mit seinem 55 jährigen Beifahrer die Bundesstraße 7 aus Richtung Nuttlar in Richtung Meschede. Im Verlauf der Ortsdurchfahrt Velmede kam der Pkw Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw auf. Der geparkte Pkw wurde durch den Aufprall nach vorne geschoben und beschädigte dabei zwei Straßenpoller und einen kleineren Nußbaum. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenssumme steht noch nich fest. Die beiden Fahrzeuginsassen des verunfallten Pkw wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über Art und Ausmaß der Verletzungen gibt es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen. 17/11 Stra.

