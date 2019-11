Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Firmengebäude, Sundern, Röhre

Sundern (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 08.11.2019, 13.00 Uhr bis Freitag, 15.11.2019, 13.30 Uhr versuchten ein- oder mehrere unbekannte Täter in den Bürotrakt einer Firma einzubrechen. Dazu bogen sie die Lamelle einer herunter gelassenen Jalousie eines Fensters nach außen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von weiteren Tathandlungen ab. Es enststand Sachschaden in noch unbekannter Höhe an der Jalousie des Fensters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 17/11 Stra

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell