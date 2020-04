Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in ein medizinisches Versorgungszentrum in Brake +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Tatzeit von Mittwoch, 08. April 2020, circa 12:30 Uhr und Donnerstag, 09. April 2020, circa 06:40 Uhr, Zutritt in eine Praxis in einem medizinischen Versor-gungszentrum in der Harrier Straße in Brake.

Die Täter brachen ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend wurden sämtliche Räume einer Allgemeinmedizinpraxis nach Diebesgut durchsucht.

Es wurden unter anderem Rezeptblöcke, Bargeld sowie Medikamente entwendet.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

