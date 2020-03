Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einsatz des Veterinäramtes Schaumburg endet mit einem polizeilichen Großeinsatz

Nienburg (ots)

(buc)Am heutigen Tage gegen 14 Uhr haben Spezialkräfte aus Hannover den Einsatz im Auetal bei Rehren beendet. Nachdem der 62-Jährige zuerst auf die SEK-Beamten geschossen und gedroht hatte, durch weitere Schüsse eine Gasflasche zur Explosion zu bringen, konnten die eingesetzten Beamten den Mann mit einem Beinschuss überwältigen und festnehmen. Durch den bereits vor Ort anwesenden Rettungsdienst konnte der Mann sofort medizinisch versorgt werden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Beamten stellten auf dem "Resthof" des Mannes diverse Tiere, die sich teilweise in einem pflegebedürftigen Zustand befanden fest, beispielsweise waren dies Hunde, Katzen, Kaninchen, Schweine und Schafe. Aus polizeilicher Sicht werden gegen den Mann nun diverse Straftaten eingeleitet, u.a. wegen Verdachts Verstoß gegen das Waffengesetz, versuchte gefährliche Körperverletzung, Bedrohung sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Folgemaßnahmen und weiteren Ermittlungen an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell