Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bückeburg (ots)

(PP) Am 28.10.2019 wurde einer 71-jährigen Kundin gegen 14:00 Uhr im Kaufland in Bückeburg die EC-Karte entwendet, nachdem sie vermtl. beim Bezahlvorgang bei Eingabe der PIN beobachtet worden war. Die EC-Karte wurde kurz darauf durch 2 unbekannte Täter verwendet, um am Geldautomaten in der Bahnhofstraße 3 in Bückeburg den Betrag von 1000 EUR abzuheben. Weiterhin wurden durch die Täter zahlreiche Einkäufe in einem Lebensmitteldiscounter getätigt, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3700 EUR entstand. Bei dem Abhebevorgang in der Bahnhofstraße in Bückeburg wurden die Täter mittels Video aufgezeichnet. Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen und ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell