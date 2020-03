Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Gewässerverunreinigung auf der Weser

Nienburg (ots)

(kem) Am Donnerstag, 12.03.2020, gegen 08.20 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei (WSP) Nienburg eine Gewässerverunreinigung auf der Weser im Bereich zwischen der Weserstraße und der Brückenstraße mitgeteilt. Beamte der WSP konnten bei der Nachschau einen talabwärts treibenden, in kleine Bereiche zerrissenen Ölfilm feststellen. Neben der WSP war auch das Wasser- und Schifffahrtsamt Weser mit einem Arbeitsboot an der folgenden Absuche beteiligt. Zudem war ein Polizeihubschrauber zur Bestimmung des Ausmaßes des Ölfilms auf der Strecke zwischen Landesbergen und Drakenburg im Einsatz. Eine Einleitung von Beseitigungsmaßnahmen war nach abschließender Erörterung zwischen den beteiligten Kräften nicht erforderlich.

Die WSP hat ein Strafverfahren wegen einer Gewässerverunreinigung eingeleitet. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht.

