Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Sande - ein Auffahrunfall und ein Vorfahrtsverstoß mit den Folgen zwei leicht verletzter Personen

Sande (ots)

Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw VW und eine 54-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhren in dieser Reihenfolge am Dienstagnachmittag, 10.03.2020, gegen 16:30 Uhr die Wilhelmshavener Straße, aus Richtung Wilhelmshaven kommend, in Fahrtrichtung Sande.

An der Einmündung zur Gießereistraße musste der Fahrer des VW Passat verkehrsbedingt abbremsen, das die hinter ihm fahrende Verkehrsteilnehmerin zu spät erkannte und auffuhr.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Eine Mitfahrerin im Pkw des Volkswagen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Gegen 13:30 Uhr kam es in Sande zu einem weiteren Verkehrsunfall.

Eine 63-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Peugeot befuhr die Straße Buschhausen und übersah an einer Einmündung eine bevorrechtigte, von links kommende, 15-jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Es entstand geringer Sachschaden.

