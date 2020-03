Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Brand in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Auf dem Betriebshof eines Gebrauchtwagenhandels in der Bunsenstraße gerieten am Dienstag, den 10.03.2020, gegen 06:35 Uhr, zwei nicht zugelassene Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Durch das sofortige Einschreiten der Berufsfeuerwehr konnte der Brand umgehend gelöscht werden. Ein Fahrzeug ist komplett ausgebrannt, das weitere im Frontbereich beschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu wenden.

