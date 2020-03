Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle entzogen und bei der Flucht einen Funkstreifenwagen beschädigt - Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall vom heutigen Vormittag

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Vormittag beabsichtigte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes in Wilhelmshaven gegen 09:20 Uhr einen Motorroller zu kontrollieren, der aus der Oranienburger Straße kommend auf die Preußenstraße in Richtung Plauenstraße eingebogen war. Nachdem der Fahrer den Funkstreifenwagen bemerkt hatte, beschleunigte der Motorroller und flüchtete über ein Tankstellengelände über die Klinkerstraße und Preußenstraße in die Oranienburger Straße. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Berührung zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und dem Funkstreifenwagen, nachdem der Motorroller aktiv in den Streifenwagen fuhr. Dieser wird im Bereich der rechten Fahrzeugseite leicht beschädigt. Die Kollegen blieben unverletzt. Am Ende eines Wendehammers flüchtet der Rollerfahrer in einen Parkeingang. Die Absuche und Nahbereichsfahndung der Polizeibeamten verlief negativ. Während der Verfolgungsfahrt stellten die Beamten fest, dass an dem Motorroller kein Kennzeichen angebracht war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Modell mit leicht roten/orangenen Akzenten an der Fahrzeugfront. Der flüchtige Fahrzeugführer kann wie folgt beschrieben werden: - männliche Statur - dunkle Outdoor Jacke mit weißem Fellkragen - dunkle Hose (möglicherweise Khakifarbend/Camouflage) - dunkler Integralhelm, rötliche Akzente Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

