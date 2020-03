Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Leblose Person im Watt in Wilhelmshaven gefunden - Polizei bittet zur Klärung der näheren Umstände um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden, 09.03.2020, fanden Jogger einen männlichen Leichnam am Fliegerdeich im Sand.

Die alarmierte Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte u.a. im Rahmen ihrer Anschlussermittlungen feststellen, dass es sich bei dem Leichnam um einen 42-Jährigen aus Bayern handelt.

Dieser war bereits von der Bad Neustadter Polizei am vergangenen Samstag (07.03.2020) zur Öffentlichkeitsfahndung als vermisst ausgeschrieben (s. https://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/310902).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf eine gewalttätige Fremdeinwirkung, die Polizei vermutet einen Unglücksfall.

Zur Ermittlung der Todesursache findet auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Obduktion am Mittwochmorgen, 11.03.2020, statt.

Die Polizei bittet zur Ermittlung der näheren Hintergründe um Mithilfe:

Zeugen, die am vergangenen Wochenende eine männliche Person (ca. 180 cm groß und 95 kg schwer) im Bereich des Wassers bzw. am Fliegerdeich gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell