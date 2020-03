Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 10-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 09.03.2020, ereignete sich in der Flutstraße in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen erlitten hat.

Gegen 14:05 Uhr übersah eine 60-jährige Pkw Fahrerin beim Abbiegen den in gleicher Richtung fahrenden 10-Jährigen Fahrradfahrer, der den dortigen Radweg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 10-Jährige leicht verletzt. Nach einer Behandlung durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung konnte das Kind an seine Mutter übergeben werden. Am Fahrrad sowie am Pkw entstanden Sachschäden.

