Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Männer bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen

Krefeld (ots)

In der heutigen Nacht (18.08.2019), gegen 01.30 Uhr, wurden zwei Männer (21 und 29 Jahre alt) und eine 24 jährige Frau auf frischer Tat bei einem Dieseldiebstahl auf der Rote-Kreuz-Straße angetroffen. An einem LKW wurde der Tankdeckel durch Schlossstechen geöffnet, an einem weiteren LKW wurde versucht, durch Schlossstechen den Tankdeckel zu öffnen. In dem von den drei Tätern genutzten Fahrzeug wurden weitere Gegenstände, augenscheinlich Diebesgut, aufgefunden. Das Fahrzeug und die Tatwerkzeuge wurden sichergestellt. Alle drei Beschuldigten sind bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Die zwei Männer und die Frau wurden vor Ort festgenommen.

