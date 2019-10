Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mainz (ots)

Donnerstag, 17.10.2019, 12:55 Uhr

In der Mainzer Altstadt ereignete sich am Donnerstag ein Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 65-Jährige Autofahrer befuhr die Straße Kästrich und wollte die Gaustraße in Richtung Eisgrubweg überqueren. Dabei übersah er den querenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich dabei leicht.

