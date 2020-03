Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (102/2020) Einbruch in Juwelier in der Burgstraße - Wertschrank mit Schmuck in Kastenwagen abtransportiert, Täter auf der Flucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Burgstraße Dienstag, 10. März 2020, gegen 03.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte sind Dienstagnacht (10.03.20) gewaltsam in ein Juweliergeschäft in der Göttinger Burgstraße eingedrungen. Anwohner wurden eigenen Angaben zufolge gegen 03.50 Uhr durch "enormen Krach" auf die Tat aufmerksam. Beim Blick auf die Straße konnten die Zeugen mehrere dunkel gekleidete Personen beobachten, die einen Wertschrank aus dem Geschäft trugen und in einen weißen Kastenwagen luden. Das Fahrzeug soll anschließend in Richtung Wilhelmsplatz bzw. Rote Straße davongefahren sein. Weiteres ist zurzeit nicht bekannt. In dem ca. 350 Kilogramm schweren Tresor hat sich nach ersten Informationen hochwertiger Schmuck befunden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

