Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (101/2020) An Ampel aufgefahren - Unfallfahrer alkoholisiert

Göttingen (ots)

Göttingen, Danziger Straße/Geismar Landstraße Sonntag, 8. März 2020, gegen 20.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An der Kreuzung Danziger Straße/Geismar Landstraße ist am Sonntagabend (08.03.20) gegen 20.25 Uhr ein 39 Jahre alter Göttinger mit seinem Ford auf einen an der dortigen Ampel haltenden BMW aufgefahren. Bei dem Aufprall wurde der 26 Jahre alte BMW-Fahrer aus Rosdorf (Landkreis Göttingen) leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des mutmaßlichen Unfallverursachers fest. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell