Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (99/2020) Ungewöhnliche Beute - Autoknacker stehlen rund 700 Herrenoberhemden aus Audi A 6

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, Stumpfe Eiche Nacht zu Samstag, 7. März 2020

GÖTTINGEN (jk) - In Göttingen haben unbekannte Autoknacker in der Nacht zu Samstag (07.03.20) vierzehn Kartons mit knapp 700 neu verpackten Herrenoberhemden aus einem geparkten Audi A 6 gestohlen. Der Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Stumpfe Eiche" im Stadtteil Weende. Um an die Beute zu gelangen, schlugen die Diebe eine der Scheiben des Wagens ein. Die Kartons wurden anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Gesamtwert der gestohlenen Hemden beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

