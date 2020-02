POL-OL: ++Einbruchdiebstähle++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Einbruchdiebstähle++ In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich in Jeddeloh II zwei Einbruchdiebstähle. Eine bislang unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in einen Kindergarten und eine Physiotherapiepraxis ein. Es wurden jeweils geringe Bargeldbeträge entwendet. In der selben Tatzeit ereignete sich ein weiterer Einbruch in Friedrichsfehn. Dort wurde ebenfalls gewaltsam in eine Physiotherapiepraxis eingedrungen und Bargeld in geringer Höhe entwendet.

