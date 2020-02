Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugen nach Verdacht Straßenverkehrsgefährdung gesucht++

Oldenburg (ots)

++Zeugen nach Verdacht Straßenverkehrsgefährdung gesucht++

Laut Zeugenaussagen fuhr Samstagabend gegen 20.20 Uhr eine männliche Person mit einem grünen Skoda vom Lappan aus kommend in Richtung Bahnhof. Am Fußgängerüberweg in Höhe Moslestraße standen zwei Kinder und zwei oder drei Erwachsene bereits auf der mittig vorhandenen Verkehrsinsel und wollten weiter die Straße überqueren. Der Skodafahrer fuhr unvermittelt weiter, ohne zu bremsen. Die bislang unbekannten Fußgänger mussten zurücktreten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend kam es zwischen den Zeugen und dem Fahrzeugführer zu verbalen Streitigkeiten. Die Polizei bittet weitere Zeugen und die oben beschriebenen Fußgänger sich bei der Polizei unter 790-4115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell