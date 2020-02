Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Versuchter Einbruchsdiebstahl in SB Filiale der Volksbank Godensholt++ ++Einbruchdiebstahl in Autowerkstatt in Apen++

Oldenburg (ots)

++Versuchter Einbruchdiebstahl in SB Filiale der Volksbank Godensholt++

Am 22.02.2020 um 04:40 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein Einbruch in die SB Filiale der Volksbank in Godensholt, Aper Straße 16, mitgeteilt. Dort haben sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt zum SB Raum der Bank verschafft. Im SB Raum haben sie dann versucht, den Geldautomaten mittels Hebelwerkzeugen zu öffnen. Die Täter wurden jedoch bei ihrer Tatausführung von einem über der Bank wohnenden Bürger gestört, der von den lauten "Arbeiten" geweckt wurde und seine Jalousie geräuchvoll hochzog. Daraufhin flüchteten die Täter mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in Fahrtrichtung Apen. Diebesgut konnten die Täter nach Bankangaben nicht erlangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

++Einbruchdiebstahl in Autowerkstatt in Apen**

Am 22.02.2020 gegen 07:35 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein weiterer Einbruchdiebstahl gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten dort in der Straße An der Wiek in die Büroräume einer Autowerkstatt eingebrochen. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf, gelangten in die Büroräume und entwendeten Bargeld sowie diverse Schlüssel. Bei einer genaueren Nachschau seitens des Inhabers wurde festgestellt, dass zudem ein Firmen-Pkw VW Passat silber entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro.

