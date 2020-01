Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Alkohol im Straßenverkehr

Gadebusch (ots)

Gestern Abend, 20:30 Uhr, wurde die Polizei über einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer informiert. Besagter Mann soll nach Auskunft des Hinweisgebers kurz zuvor auf dem Gelände einer Gadebuscher Tankstelle in einen Pkw gestiegen und losgefahren sein. Ermittlungen der folgend eingesetzten Beamten des lokalen Polizeireviers führten zu einem 42-jährigen Mann, der unweit der Tankstelle in einem Dorf wohnte. Auf seinem Grundstück befand sich das beschriebene Fahrzeug. Als die Polizisten nun den Tatverdächtigen antrafen, konfrontierten sie ihn mit dem Sachverhalt und boten ihm einen Atemalkoholtest an. Das Ergebnis belief sich auf 1,86 Promille. Sie ordneten daraufhin eine Blutprobe an, leiteten gegen den 42-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Zwei Stunden später, gegen 22:30 Uhr, bekam die Polizei in Grevesmühlen die Mitteilung über einen Pkw, der offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mit einem Bordstein in der Hauptstraße in Lüdersdorf kollidierte. Anschließend, so der Hinweisgeber, hätten dessen Insassen versucht das scheinbar nicht mehr fahrbereite Auto vom Unfallort wegzuschieben. Die jungen Männer seien jedoch nicht weit gekommen und würden nun in einer Entfernung von 250 m vom Unfallort an ihrem Pkw stehen. Als die Beamten des Polizeireviers Grevesmühlen am Ort des Geschehens eintrafen, flüchtete eine der drei. Der Jugendliche konnte in der Folge jedoch bereits nach kurzer Zeit gestellt werden. Nach ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort hatte einer der drei, ein 18-jähriger Herrnburger, den Pkw ohne Wissen des Halters genutzt. Eine Fahrerlaubnis konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Bei ihm stellte die Polizei darüber hinaus einen Atemalkohol von 0,89 Promille fest. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ein. Keiner drei Insassen verletzten sich bei dem Verkehrsunfall. Die zwei 17-jährigen Mitfahrer übergab die Polizei im Anschluss an die Erziehungsberechtigten.

