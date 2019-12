Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gasalarm löst Rettungseinsatz aus

Bad Nenndorf (ots)

(hei) In Bad Nenndorf ist es am Sonntagnachmittag zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Nachdem durch Bewohner eines Mehrfamilienhauses gemeldet wurde, dass eine Person beim Duschen bewusstlos zusammengebrochen sei, haben Rettungssanitäter vor Ort eine erhöhte CO-Konzentration durch einen mitgeführten CO-Warner festgestellt. Anschließend war die Feuerwehr mit 20 Mann vor Ort und die Rettungskräfte waren mit einem Notarztwagen und drei Rettungswagen vertreten. Es wurde festgestellt, dass das Gas vermutlich durch eine defekte Gastherme ausgetreten ist. Die Feuerwehr stellte das Gas ab und lüftete das komplette Haus. Anschließend konnten die Bewohner das Gebäude bei ausgeschalteter Heizung wieder betreten. Letztendlich blieb es bei einer durch Gas verletzten Person, die mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

