Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem E-Scooter in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 08. April 2020, kam es im Narzissenweg in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Um 11:50 Uhr kamen sich die 31-jährige Fahrerin des Kleintransporters und die 61-jährige Fahrerin des E-Scooters auf dem Narzissenweg im Kurvenbereich entgegen. Da beide Frauen vermutlich zu weit mittig auf der Fahrbahn fuhren, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die 61-Jährige aus Wildeshausen stürzte in der Folge vom E-Scooter und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Am E-Scooter entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Schaden am Kleintransporter wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (408188).

