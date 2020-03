Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Holzhütte

Uslar (ots)

GEMARKUNG BRÜGGEFELD (js) Zwischen dem 10.03.20, 17.00 Uhr, und dem 11.03.20, 13.00 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter Täter gewaltsam in eine als Lager genutzte Holzhütte und entwendete dort eine Motorkettensäge der Marke "Stihl". Außerdem wurde auch in ein anliegendes Fachwerkhaus eingebrochen. Dort wurden drei Flaschen Bier getrunken. Gegenstände wurden nicht entwendet. Die Gebäude befinden sich in einem Waldgebiet an der Kreisgrenze Derental - Brüggefeld. Es entstand Sachschaden von ca. 350 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

