Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 25.12.2019 wurde der Dienststelle nachträglich ein Verkehrsunfall zugetragen, der sich einige Stunden zuvor in Edenkoben ereignete. Demnach kreuzte gegen 11:10 Uhr ein 4-jähriges Kind mit einem Tretroller zwischen geparkten Pkw die Remlingstraße in Edenkoben, als eine 46-jährige Autofahrerin die Straße entlangfuhr. Aufgrund der geparkten Pkw konnte die Autofahrerin das Kind nicht sehen, so dass das Kind erfasst wurde und stürzte. Der vor Ort befindliche Vater brachte das Kind, das über Schmerzen am Hinterkopf und an den Beinen klagte, sofort ins Krankenhaus. Gott sei Dank kam das Kind mit einer Beule davon. Die Autofahrerin meldete den Unfall bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben



Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell