Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Landau (ots)

In der Zeit vom 25.12.2019, 02:00 - 11:30 Uhr, kam es in 76829 Landau, im Bereich des DLRG-Clubhauses in der Stettiner Straße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Pkw durch Zerstechen der Reifen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

Unnold, PHK

Telefon: 06341-287-212

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell