Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht im Ochsenwall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Ochsenwall 3. In der Zeit vom 10.03.2020, 10:00 Uhr und dem 11.03.2020, 10:30 Uhr, ist es vor der oben genannten Wohnanschrift zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchiert vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Dem Schadensbild zu urteilen, ist der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich mit seiner Anhängerkupplung gegen den geparkten Pkw gekommen und dürfte daher an seinem Pkw nur einen geringen bis gar keinen Schaden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheims (05382-919200) zu melden.(Ge)

