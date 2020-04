Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Sachbeschädigung durch Graffiti in Harpstedt (Landkreis Oldenburg)

Delmenhorst (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in Harpstedt vom 09.04.20 bis zum 11.04.20 diverse Graffitis scheinbar mithilfe einer Schriftzug-Schablone an verschiedene Örtlichkeiten gesprüht. Insgesamt ist es zu dreizehn Taten gekommen. Die Täter besprühten hierbei Stromkästen, den Eingangsbereich einer Bank und den Eingangsbereich eines Getränkemarktes. Weiterhin wurde auch der Fußboden des Marktplatzes mit einem Schriftzug in weißer Farbe versehen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

