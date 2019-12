Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unbekannte besprühen Boden an Haltestelle mit Graffiti - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 23.11., bis Mittwochmittag, 27.11., besprühten bislang unbekannte Täter an der Haltestelle "Vogelstang West" in Fahrtrichtung Mannheim-Vogelstang den Boden mit diversen "Tags" und Schriftzügen in roter Farbe. Dabei verursachten sie Sachschaden, der bislang nicht näher beziffert werden kann.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

